Кремлівський диктатор Путін заявив, що Росія підтримує контакт з американськими партнерами і з геніальним Маском щодо низькоорбітальних супуників.

-Ілон Маск – це промисловий геній. У нього на орбіті більше 5000 космічних апаратів. А ми тільки починаємо, але робимо це самостійно. Ми підтримуємо тісний контакт з нашими американськими партнерами, включно з паном Маском. Важливо підтримувати дисципліну та порядок на орбіті. І ми, і наші американські партнери це цінують, і, незважаючи на політичні питання, ми тісно співпрацюємо в цій сфері, – сказав диктатор.

Перед тим Маск зізнався, що обмежував роботу Starlink для ЗСУ, побоюючись, що Путін почне збивати його супутники у відповідь на українські удари по РФ. Співпраця в дії.