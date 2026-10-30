Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – вересні 2026 року до зведеного бюджету забезпечено екологічного податку у сумі 42 млн гривень.

Зокрема до державного бюджету надійшло 26,8 млн грн екологічного податку, до місцевих бюджетів – 15,2 млн гривень.

Слід зазначити, що надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у тому числі за викиди двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів.

Нагадаємо: тимчасово звільнені від сплати екологічного податку на період дії воєнного стану платники, об’єкти яких розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Детальніше про особливості справляння екологічного податку – у розділі «Онлайн-навчання» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/ekologichniy-podatok/.