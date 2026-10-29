Біля Болгарії був атакований морськими дронами і сьогодні вранці затонув контейнеровоз Contship Jet. Він зазнав нападу приблизно за 39 кілометрів від болгарського міста Шабла.

Контейнеровоз під прапором Ліберії вийшов з ізраїльського порту Хайфа та прямував до порту Констанца в Румунії. Внаслідок координованого удару трьох морських дронів судно отримало три пробоїни з правого борту.

Видання Maritime.bg оприлюднило відео моменту атаки, справжність якого підтвердили три незалежні джерела.

На борту контейнеровоза перебували четверо громадян України.

Про це hromadske повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

У відомстві розповіли, що евакуйовані українці вже пройшли медичний огляд і перебувають у доброму стані. Усі питання, пов’язані з їхнім подальшим перебуванням у Болгарії, наразі вирішує агент судновласника.

«Посольство України в Болгарії наразі вживає заходів для з’ясування обставин інциденту та встановлення стану й місця перебування українських моряків. Справа перебуває на особливому контролі установи», — зазначають у МЗС.

Як повідомляє «БНТ», крім українців, екіпаж судна складався із 14 громадян Філіппін — під час атаки ніхто з них не постраждав. Увечері 28 жовтня врятовані моряки прибули до міста Варна.