Укрзалізниця проводить посекундне розслідування трагедії на вокзалі Дніпра і планує переглянути безпекові протоколи, пише ЛБ.

Наразі з’ясовано, що повітряна тривога була оголошена по всьому вокзалу та станції Дніпро, а при наближенні російського безпілотника – додатково було визначено підвищену небезпеку. В електропоїзді було оголошено евакуацію. Помічник машиніста, згідно з протоколом, обійшов кожен вагон, а локомотивна бригада завчасно евакуювалася.

“На жаль, попри це все, чимало людей у роковий момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак така значна кількість загиблих і поранених. Це жалюгідний підлий удар. Нічого іншого від росіян ми очікувати не можемо. Але можемо берегти себе… Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити, або в той час, який лишається на реакцію, форсувати, або щоб кожен та кожна без винятків переміщувалися в безпечне місце!”, – йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що вокзали, платформи та станції, потяги – сьогодні це пріоритетні цілі ворога.

“Ми не зупинимо бажання ворога нищити. Жодних надій на людяність і уникнення ударів по цивільних. Але ми маємо бути зібраними й максимально жорстко без жодних виключень дотримуватись безпекових правил та протоколів, щоб не давати ворогу досягати мети”, – наголосив голова УЗ Олександр Перцовський.