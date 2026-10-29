Національний банк України (НБУ) підняв облікову ставку на 0,5% – до 16,5% річних. Про це повідомляє Кореспондент.

Вказано, що таке рішення ухвалено з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

“Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності”, – йдеться в повідомленні.

Поточний прогноз Нацбанку передбачає утримання облікової ставки на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року. Водночас регулятор обіцяє коригувати монетарну політику залежно від фактичного розвитку подій, зокрема впливу російських атак на інфляцію та економічну активність.