Уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

-Сьогодні ми представили бізнес-асоціаціям зміни до чинного порядку.

Пріоритет, як і раніше, — безпека людей.

Водночас ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни.

Хочу нагадати, що два місяці тому Уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей.

Тому Уряд пропонує наступне.

Перше. Даємо підприємцям більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів. Можливостей для закупівлі мобільних конструкцій достатньо.

Відтермінування не означає скасування вимог. Безпека людей має бути в пріоритеті. Це може бути найпростіший безпечний простір, мобільне укриття або інформування про розташування та доступ до найближчого підземного укриття.

Друге. Вимоги до укриттів залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають на об’єкті. Мінекономіки та МВС поінформують про деталі.

Третє. Укриття не обов’язково має бути на власній території підприємства. Можна користуватися укриттям поруч, якщо воно має достатню місткість. Водночас люди повинні чітко знати, де воно розташоване.

До 4 березня військові адміністрації зберуть дані про виконання вимог. За результатами ухвалимо подальші рішення.

Окремо дякую підприємцям, які вже подбали про безпеку людей і зробили для цього максимум можливого. Саме так має бути.

Дякую за відповідальність.