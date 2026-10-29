У третьому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% у річному вимірі. Головними чинниками падіння ділової активності стали систематичні російські атаки на промисловість і логістику, а також блокада морських портів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства. Водночас погіршилася динаміка й інших галузей промисловості, торгівлі та сільського господарства. У результаті НБУ переглянув прогноз динаміки реального ВВП у 2026 році в бік зниження – до -0,4%. Найбільший вплив на погіршення прогнозу мали наслідки інтенсифікації обстрілів, від’ємний внесок яких до ВВП оцінено в 1,9 в. п.

Ураховуючи наслідки руйнувань, НБУ прогнозує повільне відновлення економічного зростання у 2027–2028 роках. Пожвавленню економічної активності сприятимуть, зокрема, державні та приватні інвестиції в оборонну промисловість, локалізація виробництва озброєння за рахунок Ukraine Support Loan та проєкти з відновлення критичної інфраструктури. За реалізації технічного припущення НБУ про поліпшення логістики всередині 2027 року реальний ВВП наступного року може зрости на 0,4%. У міру зниження безпекових ризиків у 2028 році зростання економіки пришвидшиться до 2,2%.