У Миколаєві створили сквер «Простір Пам’яті Полону», присвячений українцям, які перебувають у російських застінках або пережили неволю. Відповідне рішення ухвалили депутати Миколаївської міської ради.

Зелену зону, яку найменували сквером «Простір Пам’яті Полону», знаходиться на бульварній частині вулиці Садової — між вулицями Вадима Благовісного (колишня Нікольська) та Спаською.

Як повідомила пресслужба міськради, під час розгляду питання директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков розповів, що над створенням такого простору фахівці міської ради спільно з Миколаївською обласною військовою адміністрацією працювали із січня цього року.

До обговорення та напрацювання рішень залучали захисників, які пережили полон, а також родини військовополонених. Тож концепцію скверу розробляли з урахуванням думок людей, яких безпосередньо стосується ця тема.

На підтримку створення такого простору містяни також підготували відповідне звернення. Його підписали 466 осіб.