У Монако за нез’ясованих обставин загинув член княжої родини. Через це там взяли під варту 42-річного громадянина України, який мешкає там вже 30 років.

Про це пише Le Figaro

Його підозрюють у причетності до загадкової смерті 29-річного Антуана де Массі. Він був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри принца Реньє III, батька Альберта.

Тіло Антуана де Массі знайшли на платформі біля моря в районі Ларвотто. Експертиза встановила, що він загинув унаслідок падіння з 13-метрової висоти. Напередодні його бачили біля нічного клубу, звідки він виходив, хитаючись і спираючись на іншого чоловіка.

Українцю висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненаданні допомоги особі, яка перебуває у небезпеці.

Сам затриманий повністю заперечує свою провину та відмовляється давати свідчення слідчому судді.

Судове розслідування буде спрямоване, зокрема, на встановлення «точної послідовності подій, що призвели до падіння Антуана де Массі», додало те саме джерело.

Як зазначає ІншеТВ, Антуан де Массі був перспективним IT-підприємцем, активно просував цифровізацію економіки князівства. У грудні 2021 року Антуан став співзасновником технологічної компанії Instant Tech і запустив проєкт Instant App. Це цифрова B2B-платформа, створена для зв’язку локального бізнесу Монако з потенційними клієнтами за допомогою системи миттєвого бронювання та платежів. Спільно з партнерами він планував вивести цей сервіс спочатку на ринок Лазурного узбережжя Франції, а потім і всієї Європи. У листопаді 2023 року Антуан виступав на великому форумі Digital Innovation Summit Monaco, де читав доповідь про практичне застосування криптовалют та технологій блокчейну.

Останнім часом, незадовго до трагедії, де Массі працював над інноваційними стартапами, пов’язаними із впровадженням штучного інтелекту в медичну сферу.

Прокуратура офіційно заявляє, що розглядаються абсолютно «всі гіпотези», включно з версією про банальний нещасний випадок без стороннього втручання.

Затриманий українець до винесення вироку суду вважається невинуватим. Зараз судова поліція проводить технічний аналіз контактів, дзвінків та повідомлень на телефонах обох учасників інциденту, щоб встановити, ким саме вони доводилися один одному та що конкретно відбулося між ними після виходу з клубу.