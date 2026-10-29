Генеральний інспектор Пентагону відмовився розслідувати нещодавні обмеження в роботі Starlink і Starshield в Україні. Натомість він порадив сенаторам звернутися до Військово-повітряних сил США.

Про це повідомляє Associated Press, передає «Слово і Діло».

До генерального інспектора Пентагону звернулися дев’ять сенаторів: четверо республіканців і п’ятеро демократів. Вони попросили з’ясувати, чи віддавали американські посадовці накази обмежити роботу Starlink і Starshield в Україні, чи погоджували такі рішення або знали про них заздалегідь.

У відповіді сенаторам наглядовий орган Пентагону повідомив, що ці питання краще розглядати на рівні самого Міністерства оборони. Помічник одного з конгресменів, який спілкувався з AP анонімно, розцінив це як відмову від розслідування.

Представниця офісу генерального інспектора Моллі Галперн заявила, що відомство ретельно розглянуло звернення сенаторів. За її словами, якщо з’явиться нова інформація, рішення можуть переглянути.

Як повідомляло Інше ТВ, “Або Трамп бреше, або Маск”: у Конгресі США вимагають з’ясувати, хто обмежив Starlink для України