У ніч на 29 жовтня (з 18:00 28 жовтня) противник атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed (40 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово – рф, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed (30 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, близько 7 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.