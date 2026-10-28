Розпочалася 1708-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 28.10.2026, передає Інше ТВ.

Учора противник завдав трьох ракетних ударів та 68 авіаційних ударів, під час яких скинув 258 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9654 дрони-камікадзе та здійснили 2535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 35 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Уланове, Рогізне, Нескучне, Писарівка, Бачівськ, Вовківка, Гірки, Кружок, Дорошівка, Могриця, Яструбщина, Нова Січ, Храпівщина, Лужки, Козаче, Ободи, Мала Корчаківка, Кіндратівка, Корчаківка, Волфине, Запсілля, Іволжанське Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Фотовиж.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники атакували у бік населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення, проводячи наступальні дії в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили шість штурмових дій у бік населених пунктів Нове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки, у районі населеного пункту Ямпіль та у бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у бік Малинівки, Васютинського та Червоного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Райського, Павлівки.

Тридцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Водянське, Василівка, Молодецьке, Удачне та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Добропілля, Ганнівка, Новогришине, Гуліве, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1 510 окупантів. Усі втрати ворога