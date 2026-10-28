На ТОТ Херсонщини держава-агресор продовжує злочинну політику заміщення населення.

Як повідомили в ГУР, у поневолених районах Херсонської області для українців створюють нестерпні умови життя та примусово витісняють, часто — із незаконним позбавленням житла та інших об’єктів приватної власності.

Якщо до окупації на лівобережжі Херсонщини проживало близько півмільйона українців, то нині, за приблизними оцінками, кількість населення там може становити лише 10-20% від довоєнного рівня.

Натомість москва продовжує цілеспрямовано завозити в окуповані райони Херсонської області росіян. Для цього, зокрема, діють російські програми “зємской учітєль”, “зємской фєльдшер”, “зємской доктор”, “зємской работнік культури”, “земской трєнєр”.

Як відомо, у межах цих програм кремль заманює на окуповані території України російських працівників освіти, медицини та “культури” грошовими одноразовими виплатами, подвійними окладами та іншими пільгами. Мінімальний термін контракту — 5 років. Вчителям та лікарям з росії, які погоджуються працювати на ТОТ, москва платить 2 мільйони рублів. Молодшому медперсоналу — 1 мільйон рублів.

За час роботи вказаної “зємскої” програми кремля на ТОТ України вже завезли сотні російських вчителів та лікарів з краснодарського, хабаровського, ставропольського, пермського країв, ямало-ненецького автономного округу, волгоградської, ростовської, маґаданської, саратовської, курської, оренбурзької, кіровської, лєнінградської областей, республік інґушетія, північна осетія, дагестан, а також міст бєлгород, саратов, брянськ, воронєж, псков, томськ, таґанрог.

Медичні працівники з росії на ТОТ України необхідні передусім для обслуговування окупаційних військ, а російські вчителі — для стирання ідентичності українських дітей.

Відповідна політика держави-агресора росії на тимчасово окупованих територіях України має ознаки воєнних злочинів та геноцидних практик щодо українського населення.