Двоє католицьких єпископів висловили жаль з приводу своєї участі в зустрічі з президентом Дональдом Трампом та ще десятьма ієрархами в Овальному кабінеті, заявивши, що їх «використали».

У четвер, менш ніж за два тижні до проміжних виборів, було оприлюднено фотографії та відео, на яких 12 представників духовенства моляться за президента. На кадрах видно, як священнослужителі моляться навколо Трампа, який сидить за столом в Овальному кабінеті з похиленою головою, пише CNN.

Один із присутніх на зустрічі єпископів заявив, що, на його думку, ними маніпулювали, і перепросив за те, що «ненавмисно» взяв участь у політичному заході напередодні виборів. Інший зазначив, що зустріч була «використана» в «партійних політичних цілях», і також висловив жаль через свою участь у ній.

Зображення, оприлюднене Білим домом, різко контрастує з позицією Папи Римського, який завжди дуже обережно уникає зайняття будь-якої сторони в політиці — Папа, який сам є вихідцем з Америки, наполягає на тому, щоб єпископи утримувалися від будь-якої політичної заангажованості. Водночас він висловлювався з ширших політичних питань: зокрема, критикував жорстку імміграційну політику адміністрації Трампа та виступав проти війни в Ірані, а також закликав до суворішого регулювання сфери штучного інтелекту.

Рішення Папи не відвідувати Сполучені Штати у 2026 році також значною мірою зумовлене проміжними виборами, оскільки візити понтифіків традиційно не проводяться під час виборчих циклів.

Один із учасників зустрічі, архієпископ Мілуокі Джеффрі Гроб, згодом заявив, що ситуацією маніпулювали. За його словами, він не знав, що зустріч записують, і єпископи не давали дозволу на публічне поширення цих відеозаписів та фотографій.

«Насамперед, ця зустріч у жодному разі не була виявом підтримки президента, його політичного курсу чи його партії», — зазначив Гроб у своїй заяві.

Він пояснив, що після оприлюднення кадрів «невдовзі почав отримувати повідомлення від людей, які були серйозно стурбовані тим, що я, можливо, ненавмисно взяв участь у політичному заході менш ніж за два тижні до загальнонаціональних виборів». Архієпископ продовжив: «Я йшов [на зустріч] із певними застереженнями. Шкода, що я до них не дослухався. Хочу, щоб ви знали: я почув ці побоювання, розумію, що саме їх викликало, і перепрошую за будь-яку шкоду, якої могли завдати мої дії».

Інший єпископ, Вільям Джоенсен із Де-Мойна, зазначив, що, на його думку, зустріч була «використана» у «вузькопартійних політичних цілях», і висловив жаль, що не вчинив інакше. «Хотілося б мені бути проникливішим і менш наївним, — сказав він. — Молюся про те, щоб надалі діяти розсудливіше й мудріше, водночас залишаючись відкритим до діалогу та молитви за політичних лідерів усіх рівнів».

На зустрічі була присутня давня радниця Трампа з питань віри Пола Вайт-Кейн. Після заходу Трамп прокоментував: «Це була чудова зустріч. Ну, вони молилися. Переважно молилися. Насправді, дуже приємна зустріч. Вони чудові люди».

Під час попередніх виборчих кампаній Трамп отримував підтримку серед католиків, хоча, згідно з останніми опитуваннями, після його повернення на посаду вона знизилася.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс не відповіла на запитання, чи давали представники духовенства дозвіл на використання своїх зображень. Натомість вона надіслала заяву, в якій стверджується: «Для американців-католиків не було кращого президента, ніж президент Трамп». Як аргументи вона навела «розширення релігійних прав», помилування активістів руху проти абортів, протидію наданню дітям медичних послуг, пов’язаних із гендерною ідентичністю, а також захист прав батьків.

Хоча раніше цього року між президентом і Папою Римським стався публічний конфлікт, останнім часом Трамп висловлюється про нього менш критично — зокрема, часто згадує, що старший брат понтифіка, Луїс, підтримує рух MAGA. Коли нещодавно в Папи діагностували рак легень, Трамп побажав йому «одужання».

«Рак — це завжди серйозно, але прогноз, схоже, сприятливий», — зазначив президент, додавши, що вважає брата Папи «своїм другом».

Після оприлюднення кадрів, на яких єпископи моляться разом із президентом, одне з джерел у церковних колах пожартувало в розмові з CNN, що Білий дім вирішив влаштувати «свято “цукерки або смерть” (trick or treat) завчасно!».