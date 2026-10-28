Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив посла росії в Йорданії Гліба Десятникова помічником з питань протимінної діяльності й поліції в Департаменті миротворчих операцій.

Про це йдеться на сайті ООН, передає Громадське.

Там зазначили, що Десятников «має понад 35-річний досвід у сфері міжнародних відносин, політичних справ та питань безпеки, багатосторонній дипломатії та в регіонах, що постраждали від конфліктів».

До 2018 року, коли він став послом росії в Йорданії, Десятников обіймав посаду заступника директора Департаменту Близького Сходу та Північної Африки МЗС росії. Раніше він був радником із питань Близького Сходу та Північної Африки, а також відповідав у МЗС росії за політичний напрям щодо Іраку та Йорданії.

Так, російський дипломат керуватиме програмами ООН з розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, а також буде координувати роботу поліційних сил ООН у складі миротворчих місій.