Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 583 350 (+1 510) осіб.

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 674 (+21)

РСЗВ: 2 241

Засоби ППО: 1 727

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)

Крилаті ракети: 5 140 (+2)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)

Спеціальна техніка: 4 859.

У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.