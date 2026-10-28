Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 28 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 583 350 (+1 510) осіб.
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 448
Бойові броньовані машини: 25 609
Артилерійські системи: 51 674 (+21)
РСЗВ: 2 241
Засоби ППО: 1 727
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)
Крилаті ракети: 5 140 (+2)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)
Спеціальна техніка: 4 859.
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.