Фермери Молдови 29 і 30 жовтня погрожують вийти на протести, якщо влада не продовжить ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України.

Про це повідомляє видання NewsMaker із посиланням на асоціацію «Сила фермерів».

За даними асоціації, аграрії в окремих районах уже визначили місця та час проведення акцій. Вони побоюються, що після завершення чинних обмежень зростання імпорту української продукції може призвести до падіння цін на місцевому ринку.

«Будь-який законодавчий вакуум, навіть на кілька днів, може завдати серйозних збитків виробникам зернових та олійних культур у Молдові через наплив дешевої продукції з України», — заявили там.

За їхніми оцінками, середня ціна соняшнику в Україні на 2,5 молдовського лея нижча, ніж у Молдові, а різниця в цінах на кукурудзу перевищує один лей. Там пов’язують це, зокрема, з труднощами експорту української агропродукції через Чорне море.

Фермери вимагають продовжити ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України, а також запровадити інші заходи підтримки галузі.

Чинний механізм ліцензування парламент Молдови затвердив у вересні, а його дія має завершитися 31 жовтня 2026 року. Водночас закон не передбачає можливості автоматичного продовження обмежень.