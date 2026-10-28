Погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не буде лише в окремих областях, пише РБК.
Від чого буде залежати погода 28 жовтня
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням:
- антициклону зі сходу;
- циклонічності над Чорним морем.
“Проте перевага тимчасово належатиме саме останній”, – зауважили синоптики.
Як зміниться кількість опадів в Україні
В цілому погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
У Карпатах вночі та вранці – туман.
Опади експерти УкрГМЦ прогнозують:
- по Україні (крім східних областей);
- вночі – також у більшості західних областей.
Йдеться про невеликі, а на півдні країни – місцями помірні дощі.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер у середу передбачається переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У південно-східній частині країни – місцями пориви 15-20 м/с.
“Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода”, – констатували у прес-службі УкрГМЦ.
Температура повітря 28 жовтня ймовірна така:
- вночі по Україні (в середньому) +3…+8°С;
- вдень по Україні (в середньому) +9…+14°С.
При цьому дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:
- вночі +7…+12°С;
- вдень +12…+17°С.
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погоду 28 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Ймовірний невеликий дощ.
Вітер – північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +6…+8°С;
- по області +3…+8°С.
Температура повітря у середу вдень:
- у Києві +10…+12°С;
- по області +9…+14°С.