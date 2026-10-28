Погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не буде лише в окремих областях, пише РБК.

Від чого буде залежати погода 28 жовтня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням:

антициклону зі сходу;

циклонічності над Чорним морем.

“Проте перевага тимчасово належатиме саме останній”, – зауважили синоптики.

Як зміниться кількість опадів в Україні

В цілому погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

У Карпатах вночі та вранці – туман.

Опади експерти УкрГМЦ прогнозують:

по Україні (крім східних областей);

вночі – також у більшості західних областей.

Йдеться про невеликі, а на півдні країни – місцями помірні дощі.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у середу передбачається переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

У південно-східній частині країни – місцями пориви 15-20 м/с.

“Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода”, – констатували у прес-службі УкрГМЦ.

Температура повітря 28 жовтня ймовірна така:

вночі по Україні (в середньому) +3…+8°С;

вдень по Україні (в середньому) +9…+14°С.

При цьому дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:

вночі +7…+12°С;

вдень +12…+17°С.

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погоду 28 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Ймовірний невеликий дощ.

Вітер – північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6…+8°С;

по області +3…+8°С.

Температура повітря у середу вдень: