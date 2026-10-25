Сьогодні вночі ворог знову атакував українців, є загиблі і поранені, серед них – 3 рятувальників.

У Вінниці росіяни влучили в житлові будинки та цивільний промисловий об’єкт. Під ранок ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Сталися руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі. Рятувальники врятували з будинку шістьох мешканців. За попередньою інформацією, шестеро людей постраждали, одного з них госпіталізовано.

Також пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку, звідки евакуювали 15 підопічних.

На місцях працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

У Харкові спалили останній Епіцентр.

Внаслідок вечірньої атаки дронами на торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

У Запоріжжі росіяни ударили по торговельному об’єкту. Рятувальники локалізували займання. Постраждалих немає.

На Дніпропетровщині росіяни атакували три райони безпілотниками та авіабомбою. Загинули троє людей, ще 14 дорослих і 11-річна дівчинка дістали поранень. П’ятеро постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані.