Міжнародна підтримка: минулого тижня Україна отримала через хаби Міненерго вантажі з енергетичною допомогою загальною вагою понад 330 тонн.

Про це пише офіційний ТГ-канал Міністерства енергетики України.



Партнери з Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Бельгії, Ірландії та Словенії надали дизельні генератори, трансформатори, когенераційні установки, компоненти для вітроенергетики, теплообмінники та інше важливе обладнання.

Ця допомога сприятиме забезпеченню надійного енергопостачання та зміцненню української енергетичної інфраструктури, систем тепло- та водопостачання.

🤝 Особлива подяка нашим донорам: 🇳🇱 Нідерландському агентству підприємництва, 🇨🇭 Tetra Laval International SA, 🇸🇪 Шведському агентству цивільного захисту та готовності, 🇫🇮 Kuopion Energia Oy, 🇸🇪 Llentab Group AB, 🇸🇪 Locus Repower AB, 🇱🇻 Augstsprieguma tīkls, 🇲🇩 RED-Nord, 🇱🇹 KN Energies, 🇱🇹 Amber Grid, 🇩🇪 Tyczka Energy, 🇸🇮 Elektro Celje, 🇧🇪 Fluvius System Operator, 🇮🇪 Gas Networks Ireland, 🇫🇮 Gasgrid Finland, 🇱🇻 Latvenergo та 🇸🇪 Sonepar Sverige AB.



Дякуємо нашим друзям за цю важливу підтримку!