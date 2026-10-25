Колишні представники “Партії регіонів” та чиновники часів Януковича зайняли керівні посади в комітетах держдуми РФ.

Як пише російське опозиційне видання “Можем объяснить”, там вже утворилася неофіційна “фракція Януковича”.

Серед депутатів нового скликання — колишні українські заступники міністрів, регіональні політики та керівники окупаційних адміністрацій. Пройшовши до держдуми за списками та округами на захоплених РФ територіях України, вони отримали важливі пости в комітетах і займуться російською енергетикою, сільським господарством, туризмом та захистом сім’ї.

Останній прем’єр часів Януковича, екс-глава нацбанку України Сергій Арбузов пройшов до держдуми від «Справедливої ​​Росії», решта — від «Єдиної Росії». Арбузов став першим заступником голови комітету з енергетики.

Дмитро Ворона за Януковича був заступником міністра внутрішніх справ та юстиції, потім очолював Державну реєстраційну службу України. У грудні 2022 року «гауляйтер» Євген Балицький призначив його російським сенатором від окупованої частини Запоріжжя. Вороні пророкували пост голови нового комітету з розвитку «нових територій», але в результаті комітет так і не створили. Перед виборами він задекларував 10,6 млн руб. доходу, у тому числі від енергокомпанії “Т Плюс”, пов’язаної з Віктором Вексельбергом.

Галина Данильченко — ще один новий депутат, яка перебувала в Партії регіонів і пов’язана з Балицьким. До окупації вона засідала у Мелітопольській міськраді та керувала заводом родини Балицького. Після захоплення Мелітополя Данильченка поставили на чолі міста. Тепер вона перший заступник голови думського комітету захисту сім’ї.

Яніна Павленко була депутатом кримського парламенту від «Партії регіонів» та директором винзаводу «Новий Світ», який зараз належить пов’язаній з Юрієм Ковальчуком компанії “Південний проект”. 2015 року, вже після анексії, Павленко очолила «Массандру». Тоді підприємство перебувало під керівництвом російських державних структур. За п’ять років вона підготувала його до акціонування, а наприкінці 2020 року пішла керувати російською адміністрацією окупованої Ялти. Перед виборами до держдуми вона склала повноваження голови ялтинської адміністрації та отримала посаду заступника голови комітету з аграрних питань.

Тетяна Лобач до анексії представляла «Партії регіонів» та очолювала Балаклавську райраду в Севастополі. У держдумі засідає із 2021 року. У вересні переобралася Севастопольським округом і отримала посаду першого заступника голови комітету з туризму.

В Україні Ворона вже заочно засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за допомогу державі-агресору. Данильченко звинувачують у колабораційній діяльності; Павленко підозрюється за тією ж статтею за керівництво російською адміністрацією Ялти та участь у незаконних виборах. Лобач підозрюється у держзраді.