Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року.

Особовий склад:

близько 1 578 450 (+1 850) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 447 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)

Артилерійські системи: 51 614 (+49)

РСЗВ: 2 237 (+5)

Засоби ППО: 1 725 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)

Спеціальна техніка: 4 856 (+4).

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються.