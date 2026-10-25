Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у суботу відвідав прикордонне китайське місто Даньдун, повідомило агентство «Сіньхуа», перетинаючи нещодавно відкритий міст. Це символічний крок, який вважається свідченням прагнення Пекіна та Пхеньяна розширити торговельні зв’язки.

Під час візиту Кіма супроводжував четвертий за рангом чиновник Китаю Ван Хунін, який передав вітання від президента Сі Цзіньпіна, повідомило CNN.

Кім прибув до Даньдуна через Новий міст через річку Ялу, що з’єднує Північну Корею та Китай, повідомив урядовець Південної Кореї на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені виступати публічно.

Очікується, що новий міст допоможе перевозити важке обладнання, сировину та енергоносії, необхідні Північній Кореї для розвитку. Його офіційне відкриття цього місяця є останньою ознакою потепління відносин між Пекіном та Пхеньяном після двох самітів між їхніми лідерами за останні 13 місяців.

Китай, який воював пліч-о-пліч з Північною Кореєю в Корейській війні 1950-1953 років, залишається основним економічним та дипломатичним спонсором Пхеньяна та забезпечує більшу частину його офіційної торгівлі.

Але поглиблення військових зв’язків Північної Кореї з Росією після вторгнення Москви в Україну у 2022 році змусило аналітиків засумніватися в тому, чи стає Пхеньян менш залежним від Пекіна.

Тим не менш, візит Кіма вказує на поновлення спроб Китаю та Північної Кореї зміцнити свої економічні відносини.

Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap раніше повідомляло, що очікується, що Кім повернеться до Північної Кореї після суботнього візиту.

На кадрах китайського державного мовника CCTV видно, як Кім йде мостом, оточений людьми, які розмахують прапорами, у напрямку Північної Кореї.

Сіньхуа повідомило, що Ван супроводжував Кіма до меморіалу Корейської війни в Даньдуні, де північнокорейський лідер віддав шану солдатам Китайської народної добровольчої армії, які воювали разом з Північною Кореєю під час трирічного конфлікту. Кім також відвідав автомобільний завод у Даньдуні, йдеться у повідомленні.

Новий міст через річку Ялу зміцнює двосторонні зв’язки

Цього місяця, після тривалої затримки, Китай і Північна Корея відкрили новий міст через річку Ялу довжиною 3 км (2 милі) — свій найважливіший наземний прикордонний перехід. Цей крок спрямований на пожвавлення торгівлі та комерції після років напружених відносин і перебоїв, спричинених пандемією.

«Кім дав своє “добро” на двосторонню торгівлю, перетнувши новий міст через річку Ялу, щоб потрапити до Китаю», — зазначив Крістофер Грін, фахівець із питань Кореї з Лейденського університету (Нідерланди). За його словами, затримка з відкриттям мосту свідчила про те, наскільки проблемними стали відносини між країнами.

Як повідомляє агентство «Сіньхуа», під час зустрічі в суботу Ван заявив Кіму, що Китай готовий використати відкриття мосту для розширення обміну кадрами, а також економічного й торговельного співробітництва.

Візит Кіма наразі відповідає нинішньому етапу поглиблення економічних зв’язків і частіших контактів на високому рівні між Китаєм і Північною Кореєю, вважає Лу Чао, експерт із китайсько-північнокорейських відносин із Ляонінської академії суспільних наук — китайського урядового аналітичного центру в Шеньяні.

«Відкриття мосту усунуло серйозну перешкоду в логістиці торгівлі між Китаєм і Північною Кореєю, — сказав Лу. — Тепер, коли логістичні обмеження послаблено, обсяги двосторонньої торгівлі, ймовірно, зростатимуть і надалі».

Трамп очікує на готовність Кіма до діалогу

Востаннє Кім відвідував Китай у вересні 2025 року — тоді він прибув до Пекіна на святкування 80-ї річниці Дня Перемоги та провів саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном. У червні Сі здійснив державний візит до Північної Кореї.

Як повідомило в п’ятницю агентство Reuters, президент США Дональд Трамп прагнув активізувати переговори з Північною Кореєю, проте американські та південнокорейські посадовці вважають, що ймовірність його зустрічі з Кім Чен Ином цього року зменшується.

Наступного місяця в Шеньчжені Китай прийматиме саміт форуму «Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво»; очікується, що в ньому візьме участь Трамп.

Нагадаємо, тиждень назад активно ширилися чутки, що Кім Чен Ин після інсульту або в комі, або помер