Україна та росія узгодили час початку режиму тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонщини. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після онлайн-зустрічі з російською омбудсменкою Яною Лантратовою.

За словами Лубінця, він як керівник української переговорної групи обговорив із керівницею російської групи організацію гуманітарної місії в Олешках.

-Проінформував російську сторону, що припинення вогню відбудеться з 27 жовтня з 3:00 за київським часом. Російська уповноважена зі своєї сторони мені повідомила, про те ж саме, що з російської сторони режим тиші встановлений з 27 жовтня 4:00 за московським часом. Тобто однаковий час.

Окремо проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов’язання, які брали на себе, – повідомив Лубінець і пообіцяв інформувати про перебіг домовленостей.