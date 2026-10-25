Ударний потенціал України змінився завдяки використанню невеликих дешевих крилатих ракет, здатних проникати глибоко на територію РФ та окупованих нею українських земель і вражати такі цілі, як системи протиповітряної оборони та нафтопереробні заводи.

Ці зміни стали можливими завдяки розвитку виробничих спроможностей України, а також складному плануванню операцій із використанням детальних карт, супутникових знімків і розгалуженої розвідувальної мережі.

Про це пише Bloomberg.

Коли він почав літати на безпілотних літальних апаратах у бойових умовах, «Рей» керував одними з найперших українських ударних безпілотників середньої дальності, виконуючи місії на відстань близько 100 кілометрів з бойовою частиною вагою приблизно з кулю для боулінгу.

Зараз багато видів зброї, з якою він працює, — це невеликі, дешеві крилаті ракети, які летять глибоко в Росію та окуповану Росією Україну, вражаючи все: від систем протиповітряної оборони до газових терміналів та нафтопереробних заводів.

Трансформація ударної потужності зумовлена ​​розвитком української виробничої майстерності, а також складним плануванням місій з використанням детальних карт, супутникових фотографій західних партнерів, які показують російські системи протиповітряної оборони, потужної розвідувальної мережі та навіть ветеранів енергетичної галузі, чий досвід виявляє слабкі місця у виробничих об’єктах. Під час одного з ударів у вересні «Кайрос» та інші підрозділи підпалили нафтопереробний завод на порозі Москви.

«Нам довелося отримати найновіші супутникові знімки не лише для цілі удару, але й ретроспективні, щоб порівняти зміни, що відбулися з часом, і таким чином кристалізувати елементи, які нам потрібно було завдати удару», — сказав Рей, підполковник і командир батальйону глибокого удару «Кайрос». Його ідентифікують за позивним, оскільки його особа є конфіденційною з міркувань безпеки.

Полум’я від атаки українського безпілотника на нафтопереробний завод Капотня в Москві 20 вересня. Джерело: AP Photo

Здатність України добре вражати цілі всередині Росії різко зросла навіть порівняно з минулим роком. Але з наближенням холодної зими її протиповітряна та протиракетна оборона виснажуються, а відносини зі США — колись її найбільшим прихильником — занепали, оскільки президент Дональд Трамп і президент Володимир Зеленський обмінювалися зауваженнями останніми тижнями.

Удари всередині Росії не можуть використовувати системи SpaceX Starlink для зв’язку, оскільки послуга відключена всередині цієї країни. Для полегшення ударів, що виходять за межі радіогоризонту, використовувалися всілякі механізми, але жодна альтернатива не виявилася настільки ефективною чи простою, як кріплення терміналу Starlink до планера. Зброя, яку пілот дистанційно спрямовує до цілі, – це дрони, тоді як та, що запрограмована на політ до певного місця, – це крилаті ракети.

Безперервна кампанія ударів дронів та крилатих ракет України, найімовірніше, є найбільшою в історії; Міністерство оборони Москви регулярно щоночі реєструє сотні українських озброєнь у російському повітряному просторі. Хоча Росія має перевагу в балістичних ракетах, подібних до тих, що гримлять по українських містах, Київ значною мірою зрівняв умови гри з точки зору обсягу завдяки майже постійним ударам по Росії.

Kairos також проводить багато ударів безпілотниками в межах офіційного кордону України з Росією. Ці місії стали можливими після того, як Міністерство оборони України на початку цього року узгодило зі SpaceX своєрідний «білий список», який блокував доступ Росії до терміналів Starlink і дозволяв українцям запускати безпілотники над окупованою Росією українською територією.

Рей каже, що його підрозділ першим спланував і здійснив ударну кампанію проти танкерів в Азовському морі, знищивши 60 суден протягом місяця.

Kairos був достатньо успішним, щоб його було підвищено з батальйону до 7-го окремого центру Сил безпілотних систем — більшого командування з сотнями солдатів, які можуть керувати іншими підрозділами. Зростання підрозділу збігається з масовим розширенням ударів по російських нафтопереробних заводах, газових терміналах і танкерах у Чорному морі, а також по військових цілях. За словами Рея, Сили безпілотних систем нарахували 7000 ударів дронів у театрі військових дій протягом цьогорічної операції з ізоляції Криму.

Рей сказав, що за наявності більшого фінансування та ресурсів Kairos міг би зробити ще більше.

«Особливо в Криму, по всьому морю, ми можемо працювати в сім разів більше», – сказав він.

Подібне оновлення відбулося з 14-м окремим полком, який започаткував значну частину роботи України з глибоких ударів і зараз є 1-м окремим центром.

Запуск далекобійного безпілотника FP-2. Фотограф: Геня Савілов/AFP/Getty Images

Вплив найглибших ударів підрозділів став очевидним для економіки Росії, де споживачі повинні боротися з дефіцитом та зростанням цін, а найбільші компанії намагаються виробляти. Виведення з ладу центрів обробки даних ускладнює інтернет-трафік і комерційну діяльність.

Попри це, Рей та його аналітики часто змушені ретельно вивчати соціальні мережі, а також дані з джерел на місцях, щоб оцінити успішність своїх атак.

«Від моменту запуску й до самого удару ми очікуємо на інформацію з різних джерел — наприклад, із Telegram-каналів, куди потрапляють відео від росіян, які виявилися настільки необережними, що зняли все на камеру, — розповів Рей. — До того ж ми отримуємо дані від людей на місцях, від IT-фахівців і з джерел у сфері кіберрозвідки. Усе це ми використовуємо не лише для підготовки операції, а й для оцінки її результатів».