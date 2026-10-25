Сьогодні, 25 жовтня, приблизно о 10:10 в районі будинку № 81 по вулиці Силікатній у Миколаєві, мкр Матвіївка, сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ 2107, за кермом якого перебував 60-річний водій, та мотоцикла Kawasaki, під керуванням 30-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів керманич мототранспорту та його 24-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу, де їх госпіталізували.

Водій легковика не травмувався.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.