Україна веде переговори із сусідніми державами-членами ЄС щодо перенесення митних перевірок своїх вантажівок, які перевозять зерно з кордону всередині цих країн, намагаючись зупинити атаки російських дронів на вантажівки. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Київ веде переговори з Польщею та Словаччиною щодо перенесення митних перевірок на їхні території, щоб спробувати зробити вантажівки безпечнішими, – повідомили FT люди, знайомі з цим питанням.

Україна була змушена перевозити більшу частину свого сільськогосподарського експорту автомобільним, річковим та залізничним транспортом через ЄС після того, як удари російських дронів практично перекрив маршрут для суден через Чорне море.

Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ створив спільні пункти прикордонного контролю з Молдовою, але прагне “розширити” цю ініціативу з іншими сусідами, включаючи Польщу.

Цей крок був спричинений “цією новою ситуацією в сфері безпеки, де росія навмисно намагається вдарити по наших кордонах, порушити логістику, транспортування, зірвати рух вантажів через кордон”, – сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що Україна прагне завершити угоду з Польщею “якомога швидше”.

Європейська комісія заявила, що допомагає Молдові перенести всі митні перевірки на свій бік кордону.

З серпня Україна зафіксувала численні атаки на пункти пропуску на кордоні з Румунією, Молдовою та Польщею.

Посилені атаки російських безпілотників спричинили величезні черги вантажівок по обидва боки кордону. Українська митна служба в середу повідомила, що понад 1200 вантажівок чекали на в’їзд до України на одному з пунктів пропуску у Волинській області, пише видання.

За словами міністра сільського господарства України Тараса Висоцького, атаки дронів на найбільші морські порти та судна в регіоні скоротили експорт сільськогосподарської продукції приблизно вдвічі. За словами Висоцького, у вересні Україна експортувала 2,4 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, або лише 46 відсотків від свого потенційного обсягу.

Україна, яка наступного року може зіткнутися з бюджетною дірою, яка оцінюється в 70 мільярдів євро, втрачає близько 60 мільйонів євро доходів від експорту на день, заявила в середу головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня заявив, що відновлення торговельних шляхів для України є важливим для фінансування її економіки та військових зусиль, на тлі того, як країни ЄС намагаються надати фінансову підтримку.

“Ми повинні дозволити Україні мати дохід… Україна має рекордні врожаї, що, до речі, дозволяє їй годувати багато країн, що розвиваються, та бідних країн, – додав Макрон. – росія зробила вибір морити ці країни голодом і збіднювати Україну”.

Єврокомісія заявила, що активізує роботу з вивезення української продукції до Африки та Азії через ЄС.

Нові транспортні маршрути для українських товарів через країни ЄС, відомі як “шляхи солідарності” (solidarity lanes), були створені після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, коли її флот заблокував майже весь експорт України.

Україна заявила, що прагнутиме використовувати порти в країнах Балтії для відвантаження деяких продуктів. Однак вартість цього набагато вища, ніж використання Чорного моря, вказує видання.

Єврокомісія заявила: “Розробка альтернативних транспортних маршрутів залишається ключовим пріоритетом у відповідь на постійні атаки росії на морські порти України, транспортну інфраструктуру та пункти перетину кордону”.

Вона додала, що шукає пожертвування рухомого складу для українського залізничного оператора.