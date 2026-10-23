27 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного Мовлення доєднуйтесь до найбільшого всеукраїнського мовного флешмобу — Радіодиктанту національної єдності, який цьогоріч має назву «Лист, який не закінчується». Автором тексту Радіодиктанту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь.

«Назва саме така, тому що мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, — це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного.

А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати. У День української писемності та мови кожен учасник радіодиктанту зможе написати їм лист, який не закінчується», — розповів автор тексту Артур Дронь.

Читатимуть текст Радіодиктанту в прямому ефірі вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

«Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без “Привіт” і “Бувай”, часто лише “Як ти?”. І цьогорічний текст Радіодиктанту — це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення», — також додала Юлія Шелудько, продюсерка Радіодиктанту національної єдності.

Долучайтесь на платформах Суспільного Мовлення до Радіодиктанту-2026 27 жовтня об 11:00:

в ефірах Українського Радіо та Радіо Культура,

на телеканалі та сайті Суспільне Культура,

на ютуб-каналі Українського Радіо

у застосунках suspilne.radio на iOS і Android та Дія.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно. А якщо хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Будемо вдячні, якщо ви зробите фото та відео під час написання Радіодиктанту чи підготовки до нього, та опублікуєте у соціальних мережах із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2026.