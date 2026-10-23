Ймовірно, йдеться про ракетний удар по заводу «Протон», виробнику оптоелектроніки для російського ВПК у м. Орел.

Завод «Протон» російський виробник оптоелектронного обладнання та компонентів військового призначення, залучений до кооперації російського ВПК. Продукція підприємства використовується у виробництві крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1». Серед постачань – діодні модулі, перемикачі-інвертори та електронні компоненти для бортових систем озброєння.

Інформація про наслідки ураження заводу уточнюється.