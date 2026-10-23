Журналіст та ексбранець Росії Дмитро Хилюк розповів, що бачив американця Стівена Габбарда у СІЗО. Габбарда заарештували у Харківській області росіяни та у 2024 році засудили до майже 7 років ув’язнення через «найманство». 21 жовтня 2026 року його звільнили.

Про це Дмитро Хилюк розповів у коментарі Суспільному.

«Він з’явився вперше в Новозибкові. Це, здається, вересень 2022 року. Я почув, що в одній з камер, коли туди завезли велику партію наших полонених, з’явився якийсь іноземець, і постійно оці охоронці там доходили по коридору і казали, гукали в кожну камеру: «У вас американець? У вас американець?», — сказав Хилюк.

Він заявив, що Стівен Габбард не знав російської мови, був хворий та що російські спостерігачі знущалися над ними: змушували вчити російський гімн, примушували стояти на колінах, відібрали гроші та ноутбук.

«Потім він десь пропав, здається, в 2024 році. І ми були всі певні, що він додому поїхав, ну, що його на обмін повезли. Але вже коли я повернувся рік тому, вже більше року, то мені наші правоохоронці показали його фото в суді і сказали, що ніхто його не звільнив, що його відвезли на суд і посадили до в’язниці. Ну так, його засудили нібито за найманство, хоча ну людині вже було 70, навіть при всьому його бажанні служити в ЗСУ його б ніхто не взяв», — розповів Хилюк.

21 жовтня 2026 року очільник Кремля Володимир Путін заявив про звільнення 72-річного американця Стівена Габбарда, засудженого в РФ за звинуваченням в участі в українській теробороні. Віткофф подякував Путіну за його звільнення.

7 жовтня 2024 року суддя Московського міського суду Олександра Ковалевська засудила 72-річного громадянина США Стівена Габбарда до 6 років та 10 місяців колонії загального режиму за статтею «про найманство» (частина 3 статті 359 КК РФ). Крім цього, суд ухвалив рішення про конфіскацію грошей американця — близько 3,4 тисячі доларів США.

За версією слідства, американець проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив у територіальну оборону міста Ізюм на Харківщині, за що нібито отримував платню не менше тисячі доларів. Через два місяці він потрапив до російського полону.

У вересні 2024-го сестра Габбарда Патриція Фокс розповіла агентству Reuters, що її брат працював викладачем англійської мови у різних країнах, у тому числі в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати. При цьому Фокс і ще один неназваний агентством родич Габбарда висловили сумніви, що він міг визнати свою провину, оскільки навряд чи в такому віці б узяв до рук зброю, та й загалом, найімовірніше, мав проросійські погляди.