Українські пілоти вже використовують снаряди калібру 20-мм для перехоплення реактивних “шахедів”.

Данія в прискореному режимі передала Україні понад 50 тис. боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16, пише Кореспондент.

“Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16 в прискореному режимі. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників”, – йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголошують, що наразі F-16 – один із найефективніших засобів протидії реактивним ударним безпілотникам типу “шахед”, тому для їх ефективного знищення важливо мати достатні запаси озброєння.

“Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак”, – додали у відомстві.