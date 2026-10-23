Миколаїв отримає 23 низькопідлогові трамваї з французького Лілля. Місто передасть вагони безоплатно, потрібно буде оплатити лише доставку.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Для цього ще потрібне рішення транспортної компанії, підписання договорів між підприємствами та ще багато необхідних кроків.

-Для міста це можливість поповнити рухомий склад сучаснішими за конструкцією низькопідлоговими вагонами, які зроблять посадку й висадку зручнішими для пасажирів, зокрема людей старшого віку, батьків із дитячими візочками та людей з інвалідністю.

І маємо ще хорошу новину: робота з Швецьким містом Ґетеборг вже на фінальному етапі. Про це трохи згодом.

Щиро дякую громаді Лілля та нашим французьким партнерам – така підтримка дає змогу шукати рішення для оновлення громадського транспорту навіть за обмежених можливостей міського бюджету, – зазначив міський голова.