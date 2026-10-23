Аеропорти Москви закриті вже кілька годин через дронову атаку, в аеропорту Шереметьєво знайшли уламки БпЛА.

Рейси масово затримують через атаки дронів та повітряних куль, а ті, що мали йти на посадку, відправляють у Пулково, в Санкт-Петербург, і таких сьогодні вже 25.

“10 пасажирських авіарейсів зараз знаходяться над Москвою без змоги виконати посадку через план «Ковер», який ввели у місті через атаку БПЛА. Серед них рейси з Анталії та Дубай”, – пишуть моніторингові канали.

Закриті усі аеропорти транспортного вузла: Шеремєтьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковське.

Загально відмінено чи затримано вже приблизно 340 рейсів, а пасажирів попереджено, що «відкриття» неба можливо прийдеться чекати довго. Деякі з бортів, що мають виконувати посадку у Москві, перенаправляють до Петербургу.

До того ж, у “москва-сіті” відбулася евакуація у вежі “IQ-квартал” через загрозу дронів.

Евакуація теж відбувається на тлі атаки БПЛА на столицю.

У IQ-кварталі розташовується кілька урядових відомств, включаючи Мінекономрозвитку РФ, Мінпромторг, Мінцифри та Росстандарт.