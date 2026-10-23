Україна та РФ за сприяння Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню для евакуації цивільних з Олешок. Локалізоване припинення вогню розпочнеться 29 жовтня 2026 року.



Київ і Москва погодилися тимчасово припинити всі військові дії в Олешках, щоб дозволити гуманітарну допомогу, а також підготувати цивільну евакуацію через визначений безпечний прохід, йдеться в повідомленні Білого дому.

Зазначається, що перша леді США та її представниця безпосередньо співпрацювали з українським і російським, щоб визначити умови локалізованого припинення вогню.

Невійськові, цивільні лідери обох країн разом відвідають жителів Олешків у їхніх домівках і визначать рівень необхідної допомоги. Ті, хто бажає евакуюватися, отримають скоординовану підтримку та транспорт до бажаного пункту призначення в Україні або у РФ.