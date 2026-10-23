У Білорусі від початку повномасштабної війни Росії проти України засудили щонайменше 419 людей у справах, пов’язаних із підтримкою України. Серед них – 73 жінки. Наразі 142 засуджені перебувають під вартою. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр Вясна, пише Кореспондент.

Правозахисники зазначають, що фактична кількість кримінальних справ може бути значно більшою.

За даними центру, 222 людини засудили за так зване “сприяння екстремістській діяльності”. Йдеться, зокрема, про поширення фотографій і відеозаписів переміщення російської військової техніки.

Ще 44 людини отримали вироки за “державну зраду” у зв’язку з підтримкою України під час війни. Крім того, 17 іноземних громадян засудили за “шпигунство”.

Ще 29 людей засудили за “тероризм” у справах про диверсії, зокрема на залізниці та військовому аеродромі. Також 45 людей отримали вироки за пожертви на Збройні сили України.

За інформацією Вясни, найбільша кількість засуджених пов’язана з так званою “справою Гаюна”. Вона стосується хвилі арештів через діяльність незалежного моніторингового проєкту Беларускі Гаюн, який відстежував переміщення російських і білоруських військ.

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило нову хвилю репресій режиму Олександра Лукашенка в межах цієї справи.