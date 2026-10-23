У Баштанці на Миколаївщині поліцейські встановлюють обставини автопригоди.



Сьогодні, 23 жовтня, близько 10:50 на автодорозі «Дніпро — Миколаїв» у м. Баштанка відбулось зіткнення кросовера Mazda CX-5, під керуванням 42-річної жінки, та вантажівки MAN 06K TGX, за кермом якої перебував 56-річний чоловік.





Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка кросовера та троє її пасажирів віком 15, 16 і 40 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Водій вантажівки MAN не постраждав.



Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.