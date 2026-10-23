Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує мито на експорт природного каменю, зокрема лабрадориту, граніту та габро. Про це повідомила Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ), яка виступила ініціатором запровадження мита, пише УНН.

Ставка становитиме 300 євро за тонну та діятиме протягом десяти років. Закон №4903-IX, ухвалений на основі законопроєкту №15111-д, опубліковано в “Голосі України” 22 жовтня. Норма про мито набере чинності через 45 днів із дня, наступного за днем опублікування.

В Асоціації зазначили, що разом з експертами та учасниками ринку послідовно відстоювали зміни, спрямовані на розвиток переробки каменю в Україні. За задумом Асоціації, мито має стимулювати виробництво продукції з високою доданою вартістю, створення підприємств і робочих місць усередині країни.

“Наше завдання сьогодні — перейти від сировинної моделі до створення продукції з високою доданою вартістю, нових виробництв і робочих місць усередині країни”, — йдеться в заяві Асоціації.

За оцінкою голови парламентського фінансового комітету Данила Гетманцева, яку навела асоціація, запровадження мита може забезпечити близько 463 млн грн додаткових надходжень до бюджету щороку.

В Асоціації наголосили, що наступним кроком має стати перетворення законодавчого рішення на конкретний економічний результат — розвиток українського переробного сектору.