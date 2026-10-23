Україна повернула ще 270 захисників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“270 наших людей вдома.

Дуже важливий результат.

Додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

Більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Ми пам’ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх. Слава Україні!”

Офіційний канал Керівника Офісу Президента України Кирила Буданова додав, що більшість воїнів перебувала в неволі з 2022 року.

“Радість від довгожданої волі! Вітаю ще 270 українців на рідній землі!

Емоції зараз переповнюють кожного звільненого, а також усіх рідних та близьких, які так довго чекали й тепер побачать своїх чоловіків, батьків і синів.

Нарешті ми завершили цей складний обмін і маємо результат для України.

За дорученням Президента України вдалося повернути 261 захисника, з них 38 – офіцери, а також дев’ятьох цивільних бранців. Усім уже надають медичну допомогу. Усім забезпечать належні виплати. Усім допоможуть пройти реабілітацію та повернутися до життя після пережитого в російському полоні.

Більшість перебувала в неволі з 2022 року, зокрема захисники Маріуполя. Є воїни, які пережили теракт в Оленівці. Сьогодні вони вдома. Також важливо: серед тих, кого вдалося повернути, є наші бійці, які потрапили в полон ще у 2018 та 2020 роках. Боремося за кожного.

Багатьох нині звільнених держава-агресорка незаконно засудила за фейковими звинуваченнями всупереч міжнародному праву.

Дякую партнерам – Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам – за важливу роль у процесі визволення українців. Особлива вдячність усім, хто домігся звільнення 74-річного Стівена Габбарда, громадянина США, який жив в Ізюмі на Харківщині та викладав англійську мову. Його росіяни так само незаконно засудили й катували.

Дякую Силам оборони України за відважну боротьбу і взяття в полон російських окупантів, що дає нашій державі змогу повертати наших воїнів із ворожої неволі.

Команда Координаційного штабу – великі молодці: усі доклали неймовірних зусиль, спрямованих на повернення наших людей.

Дякую українським громадам на Чернігівщині, які, як завжди, тепло зустрічали наших оборонців на рідній землі. Повірте, для кожного з них це дуже багато значить. І ще це свідчення нашої небайдужості та згуртованості.

Продовжуємо роботу, щоб повернути кожного й кожну з російського полону.

Слава Україні!”