Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 23 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була транспортна та цивільна інфраструктури.

Внаслідок однієї з атак в Баштанському районі постраждав 51-річний чоловік, його було госпіталізовано. Стан постраждалого на ранок середньої тяжкості. Пошкоджено два приватні будинки.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.