У п’ятницю в Стамбулі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Німеччини, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Єгипту, присвячена обговоренню «шляхів вирішення російсько-української війни».

Про це повідомило турецьке дипломатичне джерело в коментарі агентству Франс Прес (AFP), передає Le Monde.

Туреччина, яка підтримує відносини як із Москвою, так і з Києвом, прагне виступити посередником у цьому конфлікті.

У вересні Анкара передала Росії та Україні меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення атак на комерційні судна в Чорному морі — нападів, у яких звинувачують обидві сторони конфлікту. Ця ініціатива не мала успіху, тоді як з початку місяця біля узбережжя Болгарії та Румунії почастішали атаки з використанням безпілотників.

У вівторок НАТО оголосило про розгортання додаткових сил і засобів у Чорному морі.

Туреччина хоче повторити успіх “зернового коридору”, і в розблокуванні Чорного моря зацікавлено багато сторін, які в певній мірі залежні від поставок українського зерна.

Звертає на себе увагу, що участь України і РФ на цій зустрічі не передбачена.