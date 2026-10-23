У Тибетському автономному районі Китаю стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Загинули щонайменше 16 людей, ще 46 отримали травми. Підземні поштовхи зруйнували сотні будинків, а рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на китайські державні медіа.

Землетрус стався ввечері 22 жовтня на півночі Тибету, поблизу міста Нагчу. За даними місцевої влади, обвалилися щонайменше 339 житлових будинків і 20 приміщень для утримання худоби.

Серед 46 постраждалих 11 людей перебувають у тяжкому стані, ще 35 дістали легкі травми.

До пошуково-рятувальних робіт залучили понад 1600 людей. У постраждалі райони також доставили 1000 збірних будинків, близько 3000 наметів і розкладних ліжок, ліхтарі та зимовий одяг.

Через наслідки землетрусу в частині регіону виникли перебої зі зв’язком, а рух поїздів тимчасово зупинили. Також обвали гірських порід змусили владу перекрити ділянку національної автомагістралі №317. Наразі нею можуть пересуватися лише екстрені служби, рятувальники та спеціальний транспорт.

Ситуацію ускладнює погода: протягом наступних трьох днів у районі землетрусу очікують періодичні снігопади.

За даними китайського державного телеканалу CCTV, це найпотужніший землетрус у регіоні за останні п’ять років.

Геологічна служба США повідомила, що поштовхи зафіксували о 22:33 за місцевим часом. Епіцентр розташовувався приблизно за 191 км на схід-північний схід від Нагчу, на глибині 18 км.

Місто Нагчу розташоване більш ніж за 300 км на північ від Лхаси – столиці Тибетського автономного району.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Непал та сусідній Тибет накрила масштабна повінь. Загинули понад тисячу людей, ще чотири тисячі вважаються зниклими безвісти.