Під час прес-підходу у Трампа запитали:

— Зеленський сказав, що нові російські удари доводять, що Путін не змінився, він не хоче світу.

— Подивіться, як це працює, такого багато відбувається.

— Ви дзвонили Ілону Маску, щоб він вернув Starlink Україна?

— Я не хочу говорити, але це була дуже цікава ситуація. Я не хочу так або інакше коментувати, але у мене дуже хороші відносини з Ілоном. Я дзвонив або хто-то ще дзвонив… це не має ніякого значення. Главное, что он вернул его.

— Це була помилка — замедлять Starshield?

— Є інші питання?

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Відповзають? Нібито Трамп дзвонив Маску, щоб той зняв обмеження на Starlink, хоча той стверджував, що це не він

Про повне відновлення швидкості на вечір вчора ще підтвердження не було, але так, швидкість збільшилася. Крім того, у розпал скандалу Маск прямо вказав на Пентагон та Білий дім як на тих, хто приймав рішення. Схоже, Маска вмовили взяти на себе провину.