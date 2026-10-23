Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року:
Особовий склад:
*близько 1 574 620 (+1 830) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 439
Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)
Артилерійські системи: 51 501 (+54)
РСЗВ: 2 230 (+1)
Засоби ППО: 1 720 (+1)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)
Спеціальна техніка: 4 851 (+5)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.