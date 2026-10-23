Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 жовтня 2026 року:

Особовий склад:

*близько 1 574 620 (+1 830) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 439

Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)

Артилерійські системи: 51 501 (+54)

РСЗВ: 2 230 (+1)

Засоби ППО: 1 720 (+1)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)

Спеціальна техніка: 4 851 (+5)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються.