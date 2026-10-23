У Китаї продовжують проводити сміливі експерименти та будувати кораблі незвичних конструкції та призначення, так нещодавно стало відомо про будівництво загадкового 205-метрового корабля-бази для підводних морських дронів, а тепер “засвітилась” ще й мала його копія, яка вже на плаву.

Яке розповідало Defence Express, на одній з корабелень у Шанхаї, Китай будує 205-метровий корабель із доволі унікальною та незвичною конструкцією та потенційним призначенням. А саме, йому приписують роль корабля-бази для надвеликих підводних безпілотних апаратів.

Тепер же, в мережі неочікувано з’явились фотографії з Гуанчжоу, де місцеві помітили аналогічний, але зменшений приблизно на одну третю корабель-базу, який вже був спущений на воду, пишуть у виданні The War Zone .

Менший корабель-матка для підводних морських дронів, який помітили у Китаї в Гуанчжоу. Фото – китайський інтернет

Цей корабель-база має аналогічну будову, що і його 205-метровий “старший брат”, із підйомними вежами, внутрішніми ангарами для зберігання, вертолітним майданчиком і ангаром на верхній палубі, а також ймовірно трапом в кормовій частині для завантаження у порту.

Майбутній китайський 205-метровий корабель-“матка” для підводних дронів, ілюстративна інфографіка від Naval News

Однак крім розмірів, вони мають й ще одну відмінність. Так, 205-метровий корабель-база має загалом 12 великих та малих веж порівно, тоді коли менший корабель має лише 6 таких веж, всі з яких мають однаковий розмір.

205-метровий корабель-матка який зараз будують у Шанхаї. Фото – китайський інтернет

Спершу можна було б зробити припущення, що менший корабель-база, призначений для випробування та відточення концепції таких кораблів, перед побудовою великого 205-метрового варіанту. Але, великий корабель, вже перебуває на завершальній стадії, і невдовзі ймовірно буде спущений на воду.

Тому, можна зробити логічне припущення, що 205-метровий варіант, буде приймати лише надвеликі підводні апарати класу XXLUUV розмірами 35-45 метрів, або навіть більше. Водночас менший корабель-база буде заточений для прийому дещо менший, але все ще великих безпілотних підводних апаратів.

Новітній підводний 45-метровий апарат Китаю, зображення від Naval News

Нагадаємо, що у Китаї зараз активно розробляють свої підводні безпілотні апарати, деякі з яких через свої розміри та функціональність вже більше походять на повноцінні безпілотні субмарини. Так, там зараз будують найбільший у світі бойовий підводний дрон довжиною у 45 метрів.

Також говорячи про кораблі незвичної конструкції та призначення, можна згадати й про секретно збудований дивний катамаран-авіаносець під БПЛА, і таємничий “авіаносець” з трьома “островами”, призначення якого досі секрет.