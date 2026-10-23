У Японії під час посадки великого вантажного літака Ан-124 «Руслан» української Antonov Airlines з борту було помічено полум’я.

Це сталося ввечері 22 жовтня в міжнародному аеропорту Chubu Centrair у місті Токонаме, префектура Айті, пише японське видання NewsDigest із посиланням на офіс Міністерства землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії.

Через інцидент в аеропорту тимчасово закривали злітно-посадкову смугу.

На оприлюднених очевидцями кадрах також видно спалах полум’я в задній частині літака.

Станом на 20:10 за місцевим часом фахівці ще не встановили причину появи вогню.

Злітно-посадкову смугу після інциденту тимчасово закрили, однак, за інформацією японської влади, суттєвого впливу на рух пасажирських рейсів це не спричинило.

Ан-124 — один із найбільших у світі серійних важких вантажних літаків. Завдяки своїм величезним розмірам (розмах крила — понад 73 метри) та наявності чотирьох потужних турбореактивних двигунів Д-18Т, польоти цього типу повітряних суден завжди привертають значну увагу авіаційних ентузіастів і споттерів у Японії.

З огляду на великий запас палива та значну посадкову масу літаків класу Ан-124, протоколи безпеки аеропорту передбачають негайне залучення спеціалізованих аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів у випадках, коли екіпаж повідомляє про температурні аномалії або надмірне навантаження на гальмівну систему чи двигуни під час приземлення.

Нагадаємо, що у ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині була спроба підірвати український літак “Руслан”. Тоді поруч з Ан-124 “Авіаліній Антонова” знайшли дрон із вибухівкою і детонатором. За даними ЗМІ, літак був завантажений боєприпасами. Пристрій не вибухнув, а Німеччина пов’язала спробу диверсії з російською військовою розвідкою.

За неофіційними даними, йшлося про спецоперацію, в якій були задіяні 2 дрони, один з яких врізався у літак, аде не вибухнув, другий був завчасно виявлений, а третій вибухнув біля огорожі. На уламках знайшли ДНК людини, які вже були у базі після диверсії у одній із балтійських країн.