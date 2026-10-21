У понеділок канадця було засуджено за жорстоке поводження з тваринами за те, що він викрав фламінго на ім’я Пічі з його вольєру в культовому готелі Лас-Вегаса.

Прокурори заявили, що це був злий розіграш, тоді як адвокат туриста наполягав, що це була п’яна дурість, яка не мала на меті завдати шкоди птахові.

Про це пише The Guardian.

Прокурори заявили, що турист Мітчелл Фербарн поранив і налякав 27-річного чилійського фламінго, коли 3 березня взяв його з місця проживання в готелі-казино Flamingo Las Vegas і відніс птаха, що кричав, до свого номера. Адвокат захисту Джош Томшек заявив присяжним на суді Невади, що чоловік глибоко шкодує про «погані рішення», які він прийняв у стані алкогольного сп’яніння.

Після приблизно п’яти годин обговорень присяжні винесли обвинувальний вирок чоловікові з Онтаріо, Канада, за звинуваченнями у тяжкому злочині та жорстокому поводженні з тваринами.

Фейрбарн залишається під домашнім арештом до слухання справи про вирок, призначеного на 1 грудня. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі за цей тяжкий злочин і, можливо, ще шість місяців за обвинувачення у проступку. Після оголошення вироку він відмовився від коментарів, коли виходив із зали суду разом зі своєю дружиною. Він не виявляв жодних видимих емоцій.

Його адвокат також не прокоментував.

Після інциденту фламінго був майже неушкоджений, але став більш тривожним і нервовим під час огляду, сказала ветеринар Пічі, Тіффані Мур, медичний директор ветеринарної лікарні Лоун Маунтін.

Прокурори раніше повідомили присяжним, що Фейрбарн навмисно завдав птахові фізичного болю, зазначивши, що на підлозі готелю було знайдено пір’я. На відео було видно, як птах крякав, поки Фейрбарн тримав його, а прокурори сказали, що Пічі відчував біль, коли його тягнули за ноги.

На відео, показаному на суді, було видно, як Фейрбарн тримав фламінго в ліфті та ніс його коридором знаменитого готелю. «Фламінго» – один із найстаріших готелів на Лас-Вегас-Стріп, а його відомий “живий куток” також включає колібрі, черепах, коропів коі та інші види.

Поліція Лас-Вегаса відреагувала на місце події після того, як співробітники служби безпеки повідомили, що хтось викрав фламінго. За словами представників влади, коли Пічі знайшли, у птаха бракувало семи-восьми пір’їн, на пір’ї були сліди крові, а на крилах — травми.

Адвокат захисту Томшек заявив, що вчинок його підзахисного був «дурним» і «зумовленим станом сп’яніння». Водночас він додав, що його клієнт не мав наміру завдавати птаху шкоди — а це ключовий момент для кваліфікації діяння як тяжкого злочину.

«Йому не слід було цього робити: заходити в зону утримання тварин, торкатися птаха, забирати Пічі із собою, — зазначив Томшек. — Правду кажучи, Мітч був п’яний. Мітч повівся нерозумно. Він прийняв хибні рішення».

За словами прокурора округу Кларк Гейлі Вілмінг, після того як чоловік забрав фламінго, він почав отримувати погрози вбивством. Крім того, він не зміг виїхати зі США, коли помер його батько, оскільки в той час Ферберн очікував на судовий процес. Прокурор зауважила, що, хоча ці події є прикрими, «нічого з цього не сталося б, якби він не вчинив так, як вчинив, і не зробив того вибору, який зробив».

У понеділок уранці, після завершення дебатів сторін, присяжні розпочали обговорення вердикту.

Джон Водбі, захисник прав тварин із Невади, який нещодавно долучився до посилення законодавства штату щодо жорстокого поводження з тваринами, вважає, що справедливість стосовно Пічі була відновлена.

«Сподіваюся, це стане попередженням для всіх, хто захоче скривдити наших тварин: у Неваді вам це з рук не зійде», — сказав він біля будівлі суду після оголошення вердикту в понеділок.