У Румунії нарешті визначилися з новим очільником та складом Кабінету міністрів. Більш ніж п’ять місяців потому після падіння уряду Іліє Боложана парламент схвалив на посаду прем’єр-міністра дипломата Луку Нікулеску. Він став четвертим кандидатом, запропонованим президентом Даном та першим, хто зміг отримати від депутатів вотум довіри.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

У засіданні взяли участь 338 парламентарів з 464, передає Digi24. Кандидатуру Луки Нікулеску підтримали 280 депутатів, ще 58 були проти. У результаті Лука Нікулеску та його уряд отримали вотум довіри від румунського парламенту. Схвальні відгуки отримали й усі міністри, запропоновані Нікулеску.

Очікувано, що під час дебатів ультраправі AUR та SOS заявили, що за уряд Нікулеску не голосуватимуть.

«Я стою перед вами сьогодні в той час, коли Румунія не має часу гаяти. Ми можемо сьогодні завершити п’ятимісячний період тимчасового політичного глухого кута, п’ять місяців, протягом яких світ змінився, тоді як у Бухаресті світ зупинився. Я прийняв цей мандат як незалежний прем’єр-міністр, тому що Румунія більше не може дозволити собі тривалої кризи. Їй потрібен уряд, який зможе впоратися з труднощами сьогодення та запровадити зміни, необхідні країні», – заявив під час звернення до депутатів Лука Нікулеску, передає Digi24.

Луці Нікулеску 55 років. З 2022 року він обіймає посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ Румунії з питань вступу країни до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). До цього був послом у Франції та Монако.

З 1992 до 2016 року Луку Нікулеску працював на RFI România. Спочатку був редактором, а пізніше головним редактором і генеральним директором бухарестського офісу французького міжнародного радіо.

Як повідомляло Інше ТВ, 1 жовтня у Румунії не отримав вотум довіри вже третій кандидат у прем’єри – Зігфрід Мурешан