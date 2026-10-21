У вівторок, 20 жовтня, Європейський Союз представив нову стратегію щодо Арктики.

Про це пише “Європейська правда” із посиланням на відповідну стратегію.

Арктика викликає дедалі більший інтерес у великих держав, зокрема США, Росії, Китаю та Європи, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи.

З огляду на стурбованість щодо безпеки життєво важливих підводних кабелів та трубопроводів, у стратегії ЄС зазначено, що буде створено “центр морської безпеки” для обміну інформацією між членами ЄС та партнерами з різних джерел – “від морського дна до космосу”.

Як перший крок, за стратегією, ЄС планує створити арктичний кабельний центр для моніторингу, захисту та допомоги у ремонті кабелів.

ЄС також має намір пильніше стежити за Арктикою в рамках планів розширення своєї мережі супутникового спостереження.

“Арктика – це місце, де зіштовхуються тектонічні плити геополітики. Коли ми бачимо, що суверенітет, територіальна цілісність та правила, які забезпечували стабільність у регіоні, більше не можна вважати самозрозумілими, ми мусимо діяти”, – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Цей новий документ є першим оновленням арктичної стратегії ЄС з 2021 року та останнім у серії заходів ЄС, спрямованих на цей регіон.

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