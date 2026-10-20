На платформі Vinted — онлайн-маркетплейсі вживаних речей, для якого Франція є одним із найбільших ринків, — з’явилася велика кількість оголошень про продаж товарів, які, ймовірно, були викрадені під час масових заворушень у країні, повідомляє Bloomberg.

У заяві представника Vinted зазначається, що компанія «вжила негайних заходів для виявлення та видалення оголошень, пов’язаних із мародерством», а також «посилила моніторинг підозрілих пропозицій». «У разі порушення наших правил ми вживаємо заходів щодо відповідних облікових записів — аж до їхнього повного блокування», — повідомили в компанії.

Пошкоджений магазин після пограбування; Ліон, 18 жовтня. Фото: Джефф Пашу / AFP / Getty Images

Минулими вихідними, після того як протести, спричинені зростанням вартості життя, переросли в заворушення, учасники безладів розграбували магазини по всій Франції. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як грабують бутіки розкішних брендів, зокрема Louis Vuitton, Burberry та Celine. Мережа магазинів косметики Sephora також повідомила, що протестувальники вдерлися до кількох її торгових точок.

Компанії Louis Vuitton, Burberry та Celine не надали коментарів на запит журналістів. Згідно з інформацією на їхніх вебсайтах, деякі магазини тимчасово зачинені.

Визнаючи прорахунки правоохоронних органів, французька влада в понеділок запровадила суворіші заходи безпеки та пообіцяла надати допомогу постраждалому бізнесу. Зокрема, у деяких районах Парижа було запроваджено комендантську годину з 23:00, а також інші обмеження. Раніше прем’єр-міністр Себастьян Лекорню закликав регіональну владу запроваджувати комендантську годину там, де це необхідно.

Анн Ле Енанфф, міністерка Франції, відповідальна за питання штучного інтелекту та цифровізації, повідомила в соцмережі X, що представники уряду проводять зустрічі з компаніями у сфері електронної комерції, аби обговорити, як діяти у випадках, коли на платформах з’являються оголошення про продаж викрадених речей.

«На деяких платформах виставлено на продаж товари, викрадені цими вихідними, — написала вона. — Подібні дії не залишаться безкарними».

Правила Vinted забороняють продаж крадених речей. За словами представників компанії, вони використовують низку інструментів — зокрема повідомлення від ритейлерів та приватних осіб, — щоб виявляти підозрілі оголошення та передавати їх команді модераторів для перевірки. «Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами та владою Франції», — заявили у Vinted.

Компанія Vinted, заснована в Литві у 2008 році, перетворилася із сервісу для обміну одягом на один із найбільших європейських споживчих стартапів. Під час останнього раунду фінансування, очолюваного шведською інвестиційною фірмою EQT Growth, компанію оцінили у 8 мільярдів євро (9 мільярдів доларів).