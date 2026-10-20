14–16 жовтня 2026 року в Університеті імені Міколаса Рьомеріса у Вільнюсі (Литва) у межах заходів з нагоди річниці підписання «Magna Charta Universitatum» 15 університетів зі всього світу, зокрема три – з охопленої війною України: Миколаївський національний аграрний університет, Криворізький національний університет та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, доєдналися до оновленої Великої хартії університетів. Від імені Миколаївського національного аграрного університету підпис під документом поставила докторка сільськогосподарських наук, професорка, проректорка з наукової роботи Антоніна Дробітько.

Про це повідомляється на офіційному сайті МНАУ, передає Інше ТВ.

Миколаївський національний аграрний університет набув членства у «Magna Charta Universitatum» (Великій хартії університетів) у 2009 році – тоді заклад мав назву Миколаївський державний аграрний університет, а підпис від імені університету в Болоньї поставив ректор В’ячеслав Шебанін. У 2020 році «Magna Charta Universitatum» була оновлена, тому і виникла необхідність у підписанні нового документу, пояснили у миколаївському виші.

«Підписанням оновленої Великої хартії університетів ми підтверджуємо свою відданість фундаментальним цінностям вищої освіти, академічній свободі, університетській автономії, академічній доброчесності та міжнародній співпраці. Ми переконані, що Миколаївський національний аграрний університет, який працює в сфері аграрної освіти, науки та інновацій, відіграє важливу роль у подоланні глобальних викликів, забезпеченні сталого розвитку та розбудові кращого майбутнього для наступних поколінь», – зазначає Антоніна Дробітько.

Серед нових підписантів, як вже згадувалося, три університети з України, а також по два університети з Туреччини, Казахстану та Німеччини, навчальні заклади з Угорщини, Іспанії, Італії, Грузії, Сербії та Словаччини.

Як зазначили організатори події, приєднання українських університетів має особливе значення. Попри виклики, спричинені війною, яку розв’язала Росія, ці заклади продовжують захищати академічну свободу, підтримувати свою діяльність і зміцнювати зв’язки з міжнародною університетською спільнотою.